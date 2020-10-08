صادرات ألمانيا تواصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي

2020/10/08 | 13:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت صادرات ألمانيا الارتفاع للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس/آب الماضي، مما يمنح التفاؤل بشأن انتعاش قوي لأكبر اقتصاد أوروبي.

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