كورونا لم ينتهي ودقت أجراس العام الدراسي الجديد في جامعة دهوك

2020/10/08 | 13:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – هادي عطالله مع استمرار تفشي فيروس كورونا في محافظة دهوك وعدم السيطرة على الوباء لا يمكن للطلبة أن يتوقفوا عن التعليم، لذلك وفقاً لتعليمات وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان بدأت كليات جامعة دهوك بالدوام الرسمي في يوم الأحد الماضي الذي وافق 27 من شهر سبتمبر.بعد أن أعلن في وقت سابق …

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