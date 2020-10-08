أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ فبراير

2020/10/08 | 13:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الغذاء العالمية للشهر الرابع على التوالي مسجلةً أعلى مستوى منذ فبراير/شباط الماضي، مع زيادة أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

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