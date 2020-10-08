نائب يحدد سبب رفض الكتل للدوائر المتعددة: سيخسرون المقاعد

2020/10/08 | 13:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريررجَّح النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، عدم إمكانية حسم قانون الانتخابات في الجلسة المقبلة، مبينًا أن بعض الكتل السياسية لا تنسجم مع موضوع الدوائر المتعددة؛ لأنها ستخسر الكثير من المقاعد.

وقال طلوبي في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "جلسة يوم 10 من الشهر الجاري، لن تحسم قانون الانتخابات، وأن مسألة الاتفاق على الدوائر المتعددة، تأخذ فترة أطول"، مشيرًا إلى أن "الدوائر المتعددة ما زالت موضع خلاف بين الكتل، ولغاية الآن لم تحسم"، فيما عبر عن أمله "بالتوصل لاتفاق على موضوع الدوائر المتعددة خلال الأيام القادمة".

وأضاف أن "جميع الكتل الموجودة تتحرك نحو أكثر من دائرة، أي من 3 دوائر فما فوق، وبالتالي نحن ننتظر الاتفاق على إحدى هذه الدوائر".

وأشار إلى أن "بعض الكتل لا ترغب بالدوائر المتعددة لأنها ستخسر الكثير من المقاعد، فهي لا تنسجم مع موضوع الدوائر لأكثر من 5 دوائر، لذلك يجب الوصول إلى اتفاق نهائي على عدد الدوائر، من أجل التصويت على قانون الانتخابات".

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