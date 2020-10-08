مسؤول كوردي يرد على الاسد: اتفاقاتنا النفطية لمصلحة الشعب

2020/10/08 | 13:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مسؤول في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اتهامات الرئيس السوري بشار الاسد للادارة الذاتية بـ "سرقة" النفط من خلال الاتفاق النفطي الذي ابرمته مع الولايات المتحدة مؤخرا.

وقال فتح الله حسيني عضو ممثلية الادارة الذاتية في اقليم كوردستان في حديث لـ PUKmedia، يوم الخميس 8/10/2020، ان الرئيس السوري بشار الاسد يتوهم بالعودة بسوريا في ظل حكمه إلى مرحلة ما قبل العام ٢٠١١ وذلك بالسيطرة على عموم الجغرافيا السورية وبسط نفوذه مجدداً.

وشدد حسيني على ان "للكورد في شمال وشرق سوريا مشروع سياسي اثبت نجاحه في ظل الحرب الطائفية السورية الطويلة والتي يمثل الأسد احد اقطابه"، مؤكدا ان "ما يجري من حماية الحقول النفطية إنما للحفاظ على ما تبقى من انتعاش للاقتصاد السوري برمته وان حصل اي اتفاق نفطي بكل تأكيد سيكون لمصلحة الشعوب المختلفة المتعايشة في شمال وشرق سوريا بعد أن كانت واردات النفط مجهولة المصير في ظل حكم الأسد الأب والابن".

ودعا حسيني، الرئيس السوري الى التقرب من الادارة الذاتية، مشددا على ان "من واجب الأسد سياسيا وأخلاقيا التقرب من مشروع الإدارة الذاتية كمشروع وطني بدلا من كيل الاتهامات التي لا طائل منها".

وكان الرئيس السوري بشار الاسد وصف الاتفاق النفطي المبرم بين الادارة الذاتية والولايات المتحدة بشأن إنتاج النفط في حقول الخام بشمال سوريا بـ "السرقة"، مشيرا إلى ان "هذه السرقة يمكن إيقافها من خلال تحرير الأراضي السورية وبسط الحكومة السورية سيطرتها على جميع أجزاء سوريا".

يذكر ان السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، أعلن في نهاية يوليو الماضي أن الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ابرمت صفقة مع شركة أمريكية لتحديث حقول النفط في شمال شرقي سوريا.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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