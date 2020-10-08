رئيس الجمهورية يعزي برحيل الشيخ سالار حفيد

2020/10/08 | 13:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم الخميس، برقية تعزية بوفاة الشخصية المعروفة في كوردستان الشيخ سالار الحفيد.

فيما يلي نصها:

الاخ كاك شيخ محمود حفيد زاده

الاخ كاك شيخ محمد"ئالان"

السادة/ عائلة وذوي الراحل الشيخ سالار حفيد

ببالغ الحزن والاسى تلقينا، نبأ رحيل الشخصية المعروفة من عائلة الشيخ الخالد شيخ محمود، الشيخ " سالار حفيد" الشخصية المخلصة لمدينة السليمانية وكوردستان، رحيله موضع أسفنا.

بهذه المناسبة الاليمة، نتقدم اليكم باحر التعازي، مبتهلا الى الله عز وجل، ان يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وان تكون خاتمة الاحزان لعائلته والصبر والسلوان للجميع.

انا لله وانا اليه راجعون

د.



برهم صالح

رئيس الجمهورية

PUKmedia خاص‌

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