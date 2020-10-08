2020/10/08 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التطرف وسايكولوجيَّة الجماعات المقهورة

تبحث الجماعات المقهورة ـ في الغالب الأعم ـ عن مشابه لها عقائدي أو ديني أو عرقي أو ايديولوجي، وربما كل هذه المشتركات معاً تجدها في داعم لها خارج حدود الوطن، ليتحول نضالها للاعتراف بحقها في المساواة لولاء، لآخر يستغل مشاعر القهر والحرمان التي عاشتها هذه الجماعات تحت ظل الديكتاتوريات تارة، وطاعتها لقادة مأجورين أحسنت الظن بهم تارة أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي : نستذكر في أربعينية الإمام الحسين مواجهة الفساد والسير على الإصلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي : نستذكر في أربعينية الإمام الحسين مواجهة الفساد والسير على الإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).