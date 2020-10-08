نازحو الانبار يهددون بمقاطعة الانتخابات حال عدم تحقيق مطالبهم

2020/10/08 | 14:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..هددت الاسر النازحة في مخيمات النزوح في محافظة الانبار، الخميس، بمقاطعة الانتخابات مالم يتم تحقيق مطالبهم المشروعة .وقال محمد الدليمي احد النازحين في مخيمات النزوح في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الاسر النازحة داخل مخيمات النزوح في قضاءي عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة والحبانية شرقي مدينة الرمادي، والبالغ عددهم تحو 1450 اسرة نازحة هددوا بمقاطعة الانتخابات المقبلة مالم يتم عودتهم الى مناطقهم المحررة وانهاء ملف النازحين بشكل نهائي “.واضاف الدليمي ان” مطلبنا الثاني اطلاق تعويضات المتضررين جراء العمليات الارهابية لإعادة اعمار وتأهيل منازلنا المدمرة بالإضافة الى اطلاق منحة المليون ونصف دينار من قبل وزارة الهجرة ، مبينا ان” في حال عدم تحقيق هذه المطالب فإننا نعلن مقاطعتنا لانتخابات المقبلة ولم نستقبل اي مسؤول حكومي مهما كان منصبه ولم نرضخ لكل من يحاول اعطاءنا تطمينات كاذبة لتحقيق هذه المطالبة مالم نلمسها على ارض الواقع”.واشار الدليمي الى أن ” العديد من المسؤولين يتاجرون بقضيتنا للحصول على مكاسب سياسية ومالية وحان الوقت لنقول كفاءكم متاجرة بقضيتنا “.



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