نائب عن سائرون يرجح عدم إمكانية حسم قانون الانتخابات في الجلسة المقبلة

2020/10/08 | 14:09 - المصدر: NRT عربية

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النائب صباح طلوبي

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، الخميس، ان بعض الكتل السياسية لا تنسجم مع موضوع الدوائر المتعددة، لأنها ستخسر الكثير من المقاعد، فيما رجح عدم إمكانية حسم قانون الانتخابات خلال جلسة البرلمان المقبلة.

وقال طلوبي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 8 تشرين الأول 2020، إن "جلسة السبت المقبل يوم 10 من الشهر الجاري، لن تحسم قانون الانتخابات، لأن مسألة الاتفاق على الدوائر المتعددة، تأخذ فترة أطول".

وأضاف ان "الدوائر المتعددة مازالت موضع خلاف بين الكتل، ولغاية الآن لم تحسم"، معبرا عن أمله "بالتوصل لاتفاق على موضوع الدوائر المتعددة خلال الأيام القادمة".

وأوضح، أن "جميع الكتل الموجودة تتحرك نحو أكثر من دائرة، أي من 3 دوائر فما فوق، وبالتالي نحن ننتظر الاتفاق على أحدى هذه الدوائر".

وأشار إلى أن "بعض الكتل لا ترغب بالدوائر المتعددة لأنها ستخسر الكثير من المقاعد، فهي لا تنسجم مع موضوع الدوائر لأكثر من 5 دوائر، لذلك يجب الوصول إلى اتفاق نهائي على عدد الدوائر، من أجل التصويت على قانون الانتخابات".

ر.إ

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