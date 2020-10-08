مواكب الاربعينية تنطلق في محافظة البصرة وسط اجراءات استثنائية وأرتياح الزوار – صور

2020/10/08 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- نريمان المالكي / في زيارة مليونية و منذ الصباح الباكر اليوم الخميس ١٠/٨ الموافق العشرين من صفر.توجه جموع الزائرين سيرا على الاقدام الى جامع خطوة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في قضاء الزبير في محافظة البصرة..لإحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين و آل بيته الاطهار عليهم السلام..وسط اجراءات امنية و خدمية […]

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