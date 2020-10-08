مصرع ضابط شرطة وإصابة مدني بحادث سير في ديالى

2020/10/08 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول حكومي سابق في محافظة ديالى، الخميس (08 تشرين الأول 2020)، بمصرع ضابط شرطة برتبة نقيب، وإصابة مدني بحادث سير على طريق بري في محافظة ديالى.





وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق (40 كم شمال شرق بعقوبة)، عدنان التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ضابط شرطة برتبة نقيب في شرطة ديالى، لقي مصرعه إثر حادث تصادم مركبتين على طريق بعقوبة- المقدادية".

وأضاف، التميمي، أن "الحادث أدى أيضاً إلى إصابة مدني بجروح"، مشيراً إلى أن "الطريق يعاني من ارتفاع ملحوظ في معدلات الحوادث المميتة، بسبب السرعة العالية وعدم الانتباه لتعليمات المرور".

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