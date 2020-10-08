فائق الشيخ يوجه ثوار تشرين بعدم الرد على المسيئين لثورتهم

2020/10/08 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- سرى جياد/ وجه عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي ثوار تشرين بعدم الرد على من يسئ إليهم ويهددهم.قال في تغريدته على حسابه الرسمي على تويتر تابعتها المستقلة “أيها الثوار الأبطال انتم من قرر الخروج يوم ٢٥ تشرين الأول خروجا مدويا فلا تشغلوا انفسكم بمعارك جانبية ولاتردوا على من يسئ إليكم ويهددكم كثفوا عملكم […]

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