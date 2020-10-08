إصدار السندات في أوروبا يسجل مستوى قياسيا

2020/10/08 | 14:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..اكدت رابطة الأسواق المالية في أوروبا، اليوم الخميس، ان الحكومات الأوروبية أصدرت سندات وأذونا بقيمة تبلغ نحو 1.351 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

وأفادت الرابطة في تقرير بيانات السندات الحكومية للربع الثاني، بأن الإصدار الكلي للسندات والأذون من أوروبا والمملكة المتحدة يمثل زيادة 85.1% من الحجم المصدر في الربع الأول من العام.



وقفزة تبلغ نحو 128% عن حجم الإصدار في الربع الثاني من 2019.

ويعد إصدار السندات في الربع الثاني أكبر إصدار فصلي على الإطلاق.انتهى/25

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