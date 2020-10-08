عن المركزيات وتلفيق التأريخ - سعيد الجعفر

2020/10/08 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الجعفر كان الآراميون سكان العراق والشام، فحتى القرن الثالث الهجري (التاسع التاسع النيلادي) كانت هنالك منطقة في خاصرة بغداد تسمى مزارع النبطيين في حين إن بغداد عاصمة الامبراطورية والتي تقود ظروفها منطقيا وعمليا الى محق الاثنيات وصهرها في الاثنية والثقافة العربية ، فما بالك ببلاد الشام البعيدة عن المركز، والتي بقيت مزدوجة اللغة، بحيث ان معلولا بقيت حتى اليوم تتكلم الآرامية .



ويتفق الكثير من علماء اللغة على ......





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