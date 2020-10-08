لندمر الأسلحة وليعيش الإنسان بسلام - عادل حبه

2020/10/08 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه بقلم الكاتب الآذري باقر مرتضويترجمة عادل حبهمرة أخرى يندلع لهيب الحرب، ومرة أخرى يجري استخدام الأسلحة النارية ، ومرة أخرى قبضت ترتفع القبضات والشعارات النارية القبضة والشعارات العاطفية ، ومرة أخرى خداع الجماهير ، ومرة أخرى تدور عجلة الموت والقتل والذبح.خبر مختصر....



بدأ الأرمن والأذربيجانيون حرباً على منطقة ناغورنو قره باغ.



حرب وحرب وحرب من جديد.



أية سياسة التي تجر العالم حتى الآن ......





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