اصابة ترامب بكوفيد-19 - جواد الديوان

2020/10/08 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان في مدخل مستشفى والتر ريد العسكري اكد طبيب البيت الابيض ان درجة حرارة ترامب وتشبع دمه بالاوكسيجين ضمن المديات الطبيعية، وهناك ارتفاع بسيط في ضغط الدم.



ورفض الطبيب الاجابة عن حالة اشعة الصدر والمقطعية CT scan متعذرا بقانون فيدرالي يحدد تقديم المعلومات عن المريض لعامة الناس.خبراء كوفيد-19 واختصاصي امراض الرئة جمعوا معلومات متناثرة في الاعلام لرسم صورة عن حالة الرئيس ترامب.



ويصعب التكهن بمسيرة فير ......





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