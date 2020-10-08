“رانيا زياد” الأولى على بعشيقة وبحزاني بمعدل 99.67

2020/10/08 | 14:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر بعد اعلان نتائج الصف السادس اعدادي من قبل وزارة التربية، نالت الطالبة رانيا زياد فاخر الايزيدية خريجة مدرسة اعدادية بحزاني للبنات على اعلى معدل 99.67 فرع الأحيائي، اذ حصلت بجميع المواد على درجة 100 باستثناء اللغة العربية حصلت فيها على 98 من الدور الأول.“رانيا زياد” والحاصلة على اعلى معدل …

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