المالية تمول محافظة نينوى بــ 40 مليارا لإعادة أعمارها

2020/10/08 | 14:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أكدت محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، تسلمها 40 مليارا كدفعة اولى من وزارة المالية لإعادة الاعمار، مبينة أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم تنفيذ هذه المشاريع، فيما أشارت الى أن حصة المحافظة 100 مدرسة ستمول من القرض الصيني.وقال معاون محافظ شؤون الاعمار عبد الوهاب سلطان لوكالة الانباء العراقية (واع): إن “المبلغ الذي …

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