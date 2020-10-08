الكشف عن موعد محدد لمغادرة درجات الحرارة الثلاثينية في عموم العراق وبدء الحرارة العشرينية

2020/10/08 | 14:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف المتنبئ الجوي علي الكربلائي اليوم الخميس، موعدًا محددًا ستودع فيه محافظات العراق كافة درجات الحرارة الثلاثينية وتبدأ الدرجات العشرينية.

وقال المتنبئ الكربلائي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “اعتبارا من يوم 27 اكتوبر 10 يضعف تأثير الكتلة الشبه الحارة التي ستؤثر من يوم 14 اكتوبر ، لتكون الحرارة بعد يوم 27 اقل من 36 جنوبا واقل من 35 وسط البلاد ونهاية العشرينات وبداية الثلاثينات شمال وغرب البلاد “.

واضاف انه “تستمر على هذا المنوال او تنخفض قليلا وخصوصا الجنوب خلال العشرة ايام الاولى من نوفمبر شهر 11 لكن بعد يوم 10 او 15 نوفمبر نودع الحرارة الثلاثينية بكافة المدن”.

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