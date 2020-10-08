2020/10/08 | 14:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس… شاهدوا الصور) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس… شاهدوا الصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).