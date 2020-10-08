زعيم بارز في قبيلة الجبور: السلبيات التي رافقت الاحتجاجات لا تقارن بفساد السلطة

2020/10/08 | 14:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن شيخ مهدي منفي آل دبي، أحد شيوخ قبيلة جبور البارزين، الخميس، استمرار دعم الاحتجاجات "امتثالاً لتوجيهات المرجعية"، مشدداً أن الحالات السلبية التي رافقتها "لا تقارن بفساد السلطة".



وقال آل دبي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الأول 2020)، "حين انتفض شباب الوطن ضد الفساد الذي يقر به القاصي والداني كنا بينهم وداعمين لهم وامتثالاً لتوجيهات المرجعية الرشيدة بمساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، آملين الخلاص من الفساد والمفسدين وجرى على المنتفضين ما جرى من قتل وترويع واعتقال وتغييب وشتى أنواع التهم".

وأضاف، "مهما تخلل الاحتجاج من حالات سلبية فإنها وإن كانت لا تمثل الاحتجاج إلا انها لا تقارن بفساد السلطة".

وشدد، "اليوم ما زلنا داعمين للمنتفضين المطالبين بالإصلاح في معركتهم الوطنية معركة الإصلاح كما أسمتها المرجعية الشريفة على أن يلتزموا السلمية فهي السلاح الأقوى ضد الفاسدين وأن يحترموا المقدسات، ويحافظوا على السلم المجتمعي فإن بلادنا تمر باصعب الظروف".

وأكد الشيخ العام، "لا نسمح لأي شخص كان ومهما كانت دوافعه النيل من مقدسات الشعب وشعائره التي تعبر عن هويته الإسلامية، وهي مصداق شعائر الله وترتبط بروح الإسلام وجوهره".

وختم بالقول، "إننا على يقين بأن الثائرين ضد الفساد هم أول الناس حرصاً على مقدسات وتراب الوطن ونوصيهم بالحفاظ على مكتسبات ثورة تشرين، وعدم الانجرار وراء ما يخطط له أعداء العراق من نشر الفوضى والخراب والانجرار إلى الاقتتال الداخلي، لذلك نهيب بأبناء العراق بكل أطيافهم وعناوينهم الابتعاد عن كل ما يثير الفتن وإفشال مخططات الأعداء".

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