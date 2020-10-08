بغداد ترسل رواتب موظفي الاقليم خلال ايام

2020/10/08 | 14:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيروان ميرزا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بمجلس النواب، يوم الخميس، ان بغداد سترسل رواتب موظفي اقليم كوردستان خلال ايام مقبلة.

واوضح النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان بغداد سترسل مبلغ 320 مليار دينار كرواتب لموظفي اقليم كوردستان، في الاسبوع المقبل، موضحا، ان الرواتب ستصل بالتزامن مع توزيع رواتب الموظفين العراق لشهر ايلول.

واضاف: ان بغداد سترسل مبلغ 320 مليار دينار وفق اتفاق مبرم مع الاقليم لمدة لـ 3 اشهر، مؤكدا ضرورة توصل حكومتي الاتحادية والاقليم الى اتفاق جديد يضمن استمرار ارسال مبالغ مالية تضمن صرف رواتب الموظفين في كوردستان.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد اطلقت، الاربعاء، رواتب شهر ايلول بالكامل، فيما تستقطع نسبة 21% من رواتب موظفي اقليم كوردستان لشهر نيسان المنصرم وفق بيان سابق لوزارة المالية في الاقليم.

PUKmedia خاص

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