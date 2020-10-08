الحلبوسي يدعو إلى الحفاظ على حرمة زيارة الأربعين

2020/10/08 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الخميس، إلى الحفاظ على حرمة زيارة أربعينية الإمام الحسين( ع )،مشيدا" بالجهود الاستثنائية التي بُذلَت لإنجاح الزيارة.

وذكر الحلبوسي في بيان تعزية بمناسبة إحياء ذكرى زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) تلقته(واع): نتقدم بأحرِّ التعازي وأعظمِ المواساة إلى شعبنا العراقي والأمة الإسلامية جمعاء، مستذكرين في هذه المناسبة المؤلمة أصدق دروس الشجاعة والثبات والصبر على المبدأ، ومواجهة الظلم والفساد، والسير على طريق الإصلاح الحقيقي".

وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاح الزيارة ،قائلاً: " نتقدم بالشكر الوافر للجهود الاستثنائية التي بذلتها العتبتان الحسينية والعباسية، والجهات الإدارية في محافظة كربلاء، والقوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وجميع المتطوعين؛ من أجل إنجاح هذه الزيارة".

ودعا الحلبوسي الجميع إلى "الحفاظ على حرمة هذه الزيارة والشعائر كافة".

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