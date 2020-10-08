الكاظمي: السير في طريق الحسين مشقّة وصبر وتفانٍ، وهو نبذ للعنف والكراهية

2020/10/08 | 14:36 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، أن السير في طريق الإمام الحسين (ع) هو نبذ للعنف والكراهية.

وقال الكاظمي في تغريدة له: إن "زيارة الأربعين بجموعها المؤمنة المليونية وإرثها الراسخ وحرص الجميع على اتمامها بامن وسلام، تؤكد ان المبادىء السامية التي قامت عليها ثورة الإمام الحسين(ع) متجذرة".

واضاف ان "راية الايمان محتشدة في الضمائر جيلاً بعد جيل"، مبينا أن "السير في طريق الإمام الحسين (ع) مشقّة وصبر وتفانٍ، وهو نبذ للعنف والكراهية".

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