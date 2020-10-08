اعتقال 3 متهمين بالسرقة وحيازة المخدرات وسط كربلاء

2020/10/08 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في كربلاء، الخميس،

باعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة وحيازة

المخدرات في منطقة الجمعية وسط

المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "قوة من مكافحة اجرام

كربلاء بأمرة مديرها العقي

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