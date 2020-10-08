2020/10/08 | 14:39 - المصدر: عين العراق

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الخميس 8 أكتوبر 2020 | 02:13 مساءً | عدد القراءات : 13

الحلبوسي يصدر بيانا بذكرى الاربعينية..



ماذا جاء فيه؟

أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، بيانا بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال الحلبوسي في البيان: "بمناسبة إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين "عليه السلام"، نتقدم بأحر التعازي وأعظم المواساة إلى شعبنا العراقي والأمة الإسلامية جمعاء، مستذكرين في هذه المناسبة المؤلمة أصدق دروس الشجاعة والثبات والصبر على المبدأ، ومواجهة الظلم والفساد، والسير على طريق الإصلاح الحقيقي".

وأضاف: "كما نتقدم بالشكر الوافر للجهود الاستثنائية التي بذلتها العتبتان الحسينية والعباسية، والجهات الإدارية في محافظة كربلاء، والقوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وجميع المتطوعين؛ من أجل إنجاح هذه الزيارة".

وختم بالقول: "داعين الجميع إلى الحفاظ على حرمة هذه الزيارة والشعائر كافة، سائلين الله العلي القدير أن يمنَّ على الشعب العراقي بالأمن والسلام وأن يرفع عنَّا جميعا الوباء والبلاء"

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