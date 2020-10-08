2020/10/08 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – افاد السفير الامريكي السابق في بغداد رايان كروكر، اليوم الخميس، بأن على الولايات المتحدة ابقاء سفارتها مفتوحة في العراق رغم المخاطر وان عليها ان تمارس صبرا استراتيجيا لدعم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.ونقلت صحيفة المونيتور الامريكية في تقرير ، عن كروكر قوله: إن “اغلاق السفارة الامريكية في العراق سيكون امرا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سفير واشنطن السابق في بغداد: انسحاب أميركا من العراق إشارة مروعة للحلفاء المركز الخبري الوطني.

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