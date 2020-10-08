التعليم العالي تكشف تفاصيل الكليات والاقسام المستحدثة في جامعاتها

2020/10/08 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 4 دقیقة

191 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، استحداث عشرات الكليات والاقسام والفروع في 15 جامعة عراقية لاستقبال الطلبة المتخرجين من الدراسة الاعدادية.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس، أن" وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على استحداث كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة كربلاء وكلية تكنولوجيا المعلومات وكلية التمريض وكلية الصيدلة وكلية القانون في جامعة نينوى والكلية التقنية /الشطرة في الجامعة التقنية الجنوبية والكلية التقنية الصحية والطبية في الجامعة التقنية الشمالية".

واضافت، أنه "على صعيد الأقسام والفروع فقد استحدث قسمي اقتصاديات النفط والغاز وإدارة المشاريع في جامعة البصرة للنفط والغاز وقسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة سومر وقسم تقنيات الإدارة الصحية في المعهد التقني/ الديوانية وقسم تقنيات المختبرات الطبية في المعهد التقني/ السماوة بجامعة الفرات الأوسط التقنية وقسم التربية الإسلامية في كلية التربية الأساسية وقسم الفيزياء في كلية التربية بجامعة ميسان وقسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية في الكلية التقنية / الموصل وقسم الإدارة القانونية في المعهد التقني / الدور وفرعي محطات القدرة وتقنيات الطاقة المتجددة وقسم تقنيات التبريد والتكييف في الكلية التقنية الهندسية / كركوك بالجامعة التقنية الشمالية وقسم هندسة الوقود والطاقة في الكلية التقنية الهندسية / بغداد وقسم المختبرات الطبية في المعهد التقني / الصويرة بالجامعة التقنية الوسطى وقسم الأدلة الجنائية في كلية العلوم بجامعة الكرخ للعلوم وقسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بالجامعة العراقية وقسم الاقتصاد وقسم المحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بابل وقسم التقنيات الإحيائية في كلية العلوم التطبيقية بجامعة سامراء وقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيك في كلية الهندسة بجامعة المثنى".

واضاف البيان ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجدد التزام وجاهزية مؤسساتها الجامعية كافة لاستقبال طلبتها في الدراسات الأولية للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في السادس من كانون الأول المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تكشف تفاصيل الكليات والاقسام المستحدثة في جامعاتها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تكشف تفاصيل الكليات والاقسام المستحدثة في جامعاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).