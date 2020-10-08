البورصة..الدولار يعاود ارتفاعه امام الدينار العراقي

2020/10/08 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عاود الدولار الاميركي ارتفاعه امام الدينار العراقي مسجلا مستوى لم يبلغه منذ أيام حيث تم اليوم تصريف ورقة المائة دولار بواقع 124,250 دينارا..

وأدناه القائمة اليومية بأسعار صرف الدولار والنفط والمعادن النفيسة في الأسواق المحلية العراقية، ليوم الخميس 8 تشرين الأول 2020، بحسب رصد متخصصين.

أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 124,250

سعر شراء الدولار : 123,250

تقريبي

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,70 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,55 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 791,77 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1892,84$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 42,50 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 40,33 دولار

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