العراق يبحث معالجة مشكلة غاز الميثان

2020/10/08 | 14:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..في حين ينتج العراق حوالي ثلاثة في المائة من النفط والغاز العالمي، فإنه مسؤول عن حوالي ثمانية في المائة من انبعاثات غاز الميثان العالمية، وذلك وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.وتقدر قيمة هذا الغاز المهدر بحوالي 1,5 مليار دولار أمريكي.وأعلن وكيل وزير البيئة جاسم حمادي ، عقب ندوة رفيعة المستوى عبر الأنترنت استضافتها […]

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