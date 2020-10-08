2020/10/08 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- رجَّح النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، عدم إمكانية حسم قانون الانتخابات في الجلسة المقبلة، مبيناً، أن بعض الكتل السياسية لا تنسجم مع موضوع الدوائر المتعددة، لأنها ستخسر الكثير من المقاعد.وقال طلوبي، إن “جلسة يوم 10 من الشهر الجاري، لن تحسم قانون الانتخابات”، متوقعاً أن “مسألة الاتفاق على الدوائر المتعددة، تأخذ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: لا يمكن حسم قانون الانتخابات بالجلسة المقبلة المركز الخبري الوطني.

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