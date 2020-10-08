الازمة النيابية ترجح ارتفاع اصابات كورونا الى 20 الف يوميا وتوقعات بعودة الحظر

2020/10/08 | 14:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

رجحت خلية الازمة النيابية، الخميس، ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال الشهر المقبل الى 20 الف اصابة يوميا بعد ازدياد ظاهرة عدم الالتزام بالوقاية، متوقعة العودة الى خيار حظر التجوال مجددا.

وقال عضو خلية الازمة النيابية جواد الموسوي لـ/المعلومة/ ان “عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بات ظاهرة منتشرة من قبل البعض وبدأت تتسع مما ينذر بخطر كبير يفوق الاصابات بدول المنطقة”.

واضاف انه “وفق الدراسات والمؤشرات من المتوقع ان تزداد اعداد الاصابات الشهر المقبل الى اكثر من 20 الف اصابة يوميا بعد ان كان متوقع ارتفاعها 10 الاف”، لافتا الى ان “ العراق دشن اكثر من 10 الاف سرير للموجة المتوقعة الثانية خلال الشهر المقبل”.

واوضح الموسوي ان “هناك تخوف من بلوغ ارقام الاصابات الى حد عدم السيطرة ضمن الموجة الثانية”، لافتا الى ان “من المتوقع اللجوء الى خيار الحظر الجزئي او الكلي مجددا في حال خرج الامر عن السيطرة وارتفعت الاعداد الى الامر المتوقع”.انتهى25و

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