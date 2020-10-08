الرئيس السوري: نظريا..من الممكن إقامة سلام مع إسرائيل لكنها غير مستعدة

2020/10/08 | 14:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال الرئيس السوري بشار الأسد أن من الممكن إقامة سلام مع إسرائيل ،”فالسلام بالنسبة لسورية يتعلق بالحقوق، وحقنا هو أرضنا.يمكن أن نقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل فقط عندما نستعيد أرضنا، يكون الأمر ممكناً عندما تكون إسرائيل مستعدة”.واستدرك بالقول في مقابلة مع وكالة “روسيا سيغودنيا الإخبارية” “ولكنها ليست كذلك وهي لم تكن مستعدة أبداً.[…]

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