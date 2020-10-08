“قيامة عثمان” يتصدر التريند بعد إنطلاق الجزء الثاني

2020/10/08 | 14:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدر مسلسل “قيامة عثمان” أو “المؤسس عثمان” ، محرك البحث جوجل ، بعد عرض الحلقة الثامنة والعشرون أي الحلقة الأولى للجزء الثاني من العمل مساء أمس.وتم بث الحلقة 28 من مسلسل قيامة عثمان بعد أن تم إيقاف الجزء الأول عند الحلقة 27 السابعة والعشرين، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في […]

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