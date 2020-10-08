ضبط متفجرات وقنابل بعملية استخبارية في الأنبار

2020/10/08 | 14:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ضبطت قوة من الاستخبارات العسكرية، الخميس، كدس للعبوات الناسفة في جزيرة الرمادي بمحافظة الانبار.



وذكرت الاستخبارات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الاول 2020)، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقه واستكمالاً لمهامها في الوصول إلى كافة مخابئ أسلحة وعتاد داعش الإرهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الأول لواء 39 للفرقة من الوصول إلى مخبأ للعبوات في منطقة البوعساف بجزيرة الرمادي بالانبار".

وأضاف البيان، "تم ضبط بداخله 20 قنبرة هاون عيار 120 ملم 5 عبوات ناسفة معبأة ببراميل سعة 60 لتر صنع محلي"، لافتاً الى ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد موقعياً".

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