"أدلة واضحة" على تواطؤ هواوي مع الحزب الشيوعي الصيني

2020/10/08 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايدات الضغوط على شركة هواوي الصينية بعد تقرير بريطاني جديد أعده مشرعون في المملكة المتحدة يشير إلى وجود أدلة واضحة على تواطؤ الشركة مع الحزب الشيوعي الصيني.

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