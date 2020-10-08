الأحمر الديواني يعزز صفوفه بلاعبين من عندليب الفرات

2020/10/08 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن نادي الديوانية الرياضي، تعاقده مع لاعبين من صفوف نفط الوسط “عندليب الفرات”، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/ ان “الأحمر الديواني يضم المهاجم فلاح عبد الكريم والمدافع ناجي ناطق من نفط الوسط على سبيل الإعارة”.

وكانت فترة الانتقالات في الدوري العراقي الممتاز قد توقفت امس الأول، الا ان الديوانية كان قد انهى بالفعل تعاقده مع اللاعبين قبل اغلاق نافذة الانتقالات.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في الـ25 من شهر تشرين الأول الجاري.



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