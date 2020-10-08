رسمياً.. إصابة كورتوا في معسكر منتخب بلجيكا

2020/10/08 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، استبعاد حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، من معسكر المنتخب بسبب الإصابة.

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان رسمي: “سيغادر تيبو كورتوا معسكر المنتخب بعد فحصة الطبي، غير لائق للعب”.

وسيعود كورتوا إلى مدريد، في حين لم يعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم مدى الإصابة التي يعاني منها أو مدة غيابه.

وبالتالي، سيغيب كورتوا عن المباراة الودية اليوم ضد كوت ديفوار، وسيتواصل غيابه ضد إنجلترا وإيسلندا، في دوري الأمم الأوروبية.

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