تستخدم لاول مرة عن بعد.. الزائر الإيراني يدخل قبر الحسين عليه السلام (تقرير مصور)

2020/10/08 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتصر الالم قلب الزائر الايراني احسان

جوادي وهو يرى نفسه ممنوعا من المشاركة

في الزيارة الاربعينية التي اعتاد على

حضورها كل عام سيرا على الاقدام، وبكى

كثيرا عندما اقترب موعدها وضاع امل

السفر الى العراق

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