الموقف الوبائي اليومي: الصحة تعلن تماثل 4031 مصاباً بكورونا للشفاء

2020/10/08 | 15:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.وقالت الوزارة في موقفها انها سجلت "3522 اصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 4031 حالة شفاء".وبينت ان "عدد حالات الوفاة لهذا اليوم بلغ 79 حالة".

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