العراق يسجل 4031 حالة شفاء و3522 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/08 | 15:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، 4031 حالة شفاء و3522 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 79 حالة وفاة.

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