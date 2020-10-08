نائب عن ديالى يؤكد اهمية نشر نقاط تفتيش دائمية في المحافظة لمنع الخروقات وعودة النازحين

2020/10/08 | 15:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري اهمية نشر نقاط تفتيش دائمية بعدد من مناطق المحافظة لمنع الخروقات وتامين عودة النازحين لمناطقهم.

وقال في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، انه :من خلال متابعة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المحافظة تم اللقاء مع قائد عمليات ومدير استخبارات ديالى لمناقشة الخروقات الامنية الاخيرة ووضع خطة لتأمين المناطق من اجل عودة النازحين.

واضاف الجبوري انه : من خلال الزيارات والمعلومات لعدد من القرى برفقة القوات الامنية للاطلاع على الواقع الامني والخدمي لقريتي الابريهة ماهرون في ديالى تم العثور على عدد من مضافات داعش الارهابي في المنطقة.

واوضح ان : هذه الخطوات كانت مثمرة وتم الاتفاق على وضع نقاط تفتيش واخرى عسكرية في تلك القرى.

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