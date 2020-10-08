التربية تعلن موعد امتحان طلبة الخارجي المؤهلين من (الدور التمهيدي)

2020/10/08 | 15:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة التربية اليوم الخميس ، موعد امتحان طلبة الخارجي المؤهلين من (الدور التمهيدي) مع الطلبة المنتظمين في الدور الثاني الموافق ٢٤ تشرين الاول وسيعتبر لهم دور أول .

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