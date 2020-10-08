جريمة قتل بشعة ضحيتها امرأة في الجزائر تؤجج الغضب على مواقع التواصل

2020/10/08 | 15:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس-(أ ف ب) – أثار اغتصاب وقتل شابة في التاسعة عشرة من عمرها في الجزائر ضجة أحيت النقاش حول عقوبة الإعدام وضرورة مكافحة العنف ضد المرأة.بعد اختفائها، عُثر على جثة شيماء في مستهل تشرين الأول/أكتوبر في محطة وقود مهجورة في الثنية، بالقرب من بومرداس، شرق الجزائر العاصمة.وأوردت وسائل إعلام محلية أن الفتاة تعرضت […]

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