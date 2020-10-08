متحف الملياردير بينو الباريسي للفن المعاصر يُدشن في مطلع 2021

2020/10/08 | 15:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – من المتوقع أن يقدّم الملياردير الفرنسي فرنسوا بينو إلى كانون الثاني/يناير المقبل موعد افتتاح متحفه الباريسي للفن المعاصر الذي سيضمّ مجموعته، مما ينعش قليلاً القطاع الثقافي الذي تأثر بالأزمة الصحية.وسيفتح المتحف أبوابه في 23 كانون الثاني/يناير المقبل في مبنى “بورس دو كومّيرس” التاريخي الذي أعيدَ تأهيله وتحويله مركزاً للفن المعاصر، […]

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