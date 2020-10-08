الكاظمي: درب الحسين {ع} سيظل منهجا للإصلاح ومحاربة الفاسدين

2020/10/08 | 15:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

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