رغم إصابته بكورونا.. ترامب يرفض المشاركة في مناظرة افتراضية

2020/10/08 | 15:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يشارك في المناظرة الثانية أمام منافسه جو بايدن في منتصف الشهر الجاري بعد الإعلان أنها ستكون عبر

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