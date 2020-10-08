العتبة العباسيّة تعلن عدد الوافدين إلى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين

2020/10/08 | 15:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت العتبةُ العبّاسية، الخميس، ان أعداد الزائرين المسجّلين وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ، للمدّة من (9) صفر ولغاية منتصف نهار (20) من صفر لعام 1442هـ، بلغت (14.553.308) زائر.





وذكرت العتبة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الاول 2020)، انه "منذ أكثر من (13) قرناً تشرّفت مدينةُ كربلاء المقدّسة بضيوف وزوّار سيّد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العبّاس(عليهما السلام) في الزيارة الأربعينيّة المباركة لهذه السنة 1442هـ، وكان لخدمة العتبات المقدّسة شرفٌ عظيم باستقبال وتقديم الخدمات المتنوّعة للزائرين الكرام، وشملت هذه الخدمات العديد من الفعّاليات الطبّية والخدميّة والعزائيّة، ومنها خدمة توثيق أعداد الزائرين بمنظومة العدّ الإلكترونيّ للقادمين على مداخل كربلاء المقدّسة الرئيسة، من قِبل شعبة الاتّصالات في العتبة العبّاسية المقدّسة للعام الخامس على التوالي، والتوثيق التحليليّ الإحصائيّ لباقي الخدمات في مدينة كربلاء المقدّسة من قِبل مركز الكفيل للمعلومات والدراسات الإحصائيّة".

واضاف البيان انه "بلغ عددُ الزائرين المسجّل وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ وعلى خمسة مداخل رئيسيّة هي: (بغداد - كربلاء) (نجف - كربلاء) (بابل - كربلاء) (حسينيّة - كربلاء) (الحر - كربلاء)، (14.553.308) أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وثلاثة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وثمانية زائرين للمدّة من (9) صفر لغاية منتصف نهار (20) صفر لعام 1442هـ".

ونوه البيان الى ان " العدد لعام 1441هـ هو (15.229.955) خمسة عشر مليوناً ومائتان وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسون زائراً، ولعام 1440هـ هو (15.322.949) خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعةٌ وأربعون زائراً، وفي عام 1439هـ هو (13.874.818) ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعةٌ وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية عشر زائراً".

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