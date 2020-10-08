في خطوة مثيرة للشك …البنك المركزي يرفع اسماء المصارف من مزاد العملة

2020/10/08 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يلغي نشر اسماء المصارف المشاركة بمزاد العملة

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