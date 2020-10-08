الحلبوسي: ثورة الحسين تمثل ومواجهة الفساد والسير على طريق الإصلاح الحقيقي

2020/10/08 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن ثورة الامام الحسين عليه السلام تمثل الثبات على المبدأ، ومواجهة الظلم والفساد، والسير على طريق الإصلاح الحقيقي.

وأثنى الحلبوسي في بيان على الجهود الاستثنائية التي بذلتها العتبتان الحسينية والعباسية والجهات الإدارية في محافظة كربلاء، والقوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، داعيا الجميع إلى الحفاظ على حرمة هذه الزيارة وشعائرها كافة.

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